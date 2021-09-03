На авіабазі у Німеччині 17 000 афганців чекають на переїзд до США

Близько 17 000 біженців з Афганістану перебувають на американській військовій базі в Німеччині в очікуванні транспортування до Сполучених Штатів після того, як їх евакуювали з Кабула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Близько 12 тисяч афганців зараз проходять перевірку на авіабазі Рамштайн в Західній Німеччині, повідомив журналістам командувач військами США в Європі генерал Тод Волтерс.

Ще 5000 афганців перебувають в Рейнських казармах в Кайзерслаутерні, недалеко від Рамштайна, а близько 4300 - на базах США в Італії та Іспанії.

Волтерс сказав, що людей перевіряють двічі, перш ніж вони продовжать свою подорож в США - один раз після прибуття, а другий - незадовго до від'їзду.

Особи, які шукають притулку, такі як колишні місцеві співробітники США в Афганістані і їх сім'ї, які залишають свою батьківщину через страх перед талібами, спочатку розміщуються в наметах і ангарах для літаків в Рамштайні або на базах в США.

Там вони будуть зареєстровані та при необхідності отримають медичну допомогу, додав Волтерс.

Раніше повідомлялося, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.