На авиабазе в Германии 17 000 афганцев ждут переезда в США

Около 17 000 беженцев из Афганистана находятся на американской военной базе в Германии в ожидании транспортировки в Соединенные Штаты после того, как эвакуировали из Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Около 12 тысяч афганцев в настоящее время проходят проверку на авиабазе Рамштайн в Западной Германии, сообщил журналистам командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс.

Еще 5000 афганцев в настоящее время находятся в Рейнских казармах в Кайзерслаутерне, недалеко от Рамштайна, а около 4300 - на базах США в Италии и Испании.

Уолтерс сказал, что людей проверяют дважды, прежде чем они продолжат свое путешествие в США - один раз по прибытии, а второй - незадолго до отъезда.

Уолтерс в целом похвалил то, что он назвал "стопроцентной поддержкой" властей Германии, Италии и Испании.

Лица, ищущие беженцев, такие как бывшие местные сотрудники США в Афганистане и их семьи, которые покидают свою родину из-за страха перед талибами, сначала размещаются в палатках и ангарах для самолетов в Рамштайне или на базах в США.

Там они будут зарегистрированы и при необходимости получат медицинскую помощь, добавил Уолтерс.