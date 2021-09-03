Грузия отказалась от вакцины AstraZeneca из Латвии

Грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия онлайн.

"Нам стало известно, что именно тогда, когда премьер-министру Гарибашвили было отказано в визите в страны Балтии, в свете событий 5 июля и того факта, что правительство вступило в открытый альянс со связанными с Россией экстремистами, устроившими массовое, организованное насилие 5 июля, правительство Грузии отказалось от предложенных Латвией десятков тысяч качественных вакцин", – заявил член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки.

Премьемр-министр Иракли Гарибашвили не подтвердил, но и не опроверг информацию об отказе от вакцины. Он сказал, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса, в том числе препараты Pfizer и Sinovac.

"Мы завезли и вакцину AstraZeneca, но наши врачи и эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, а мы бы отказались (от AstraZeneca), это было бы преступлением. А сейчас это наш суверенный выбор – завезти те вакцины, которые хочет наше население", – сказал Гарибашвили.

В начале августа в СМИ появилась информация о том, что страны Балтии отказались принимать у себя Гарибашвили. В правительстве Грузии опровергли это сообщение.

Ранее в связи с всплеском заражений в Грузии объявили о закрытии городского общественного транспорта, ограничении времени работы ресторанов и запрете концертов и спортивных соревнований.

Напомним, Грузия решила отказаться от второй части макрофинансовой помощи ЕС в размере 75 млн евро.

В ЕС приняли во внимание решение Грузии, одновременно заявив, что страна не смогла повысить независимость судебной системы, что являлось условием для получения кредитных денег ЕС.