В Германии могут разрешить работодателям некоторых сфер спрашивать о наличии вакцинации

Коалиция "Христианских демократов" и социал-демократов достигла согласия относительно того, что работодателям в некоторых сферах стоит разрешить спрашивать своих сотрудников наличии прививки от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом сказал федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Министр отметил, что в больницах задолго до эпидемии коронавируса была практика спрашивать у работников, контактирующих с пациентами, о наличии прививок от различных инфекционных заболеваний. "Учитывая эту пандемию, мы хочмо расширить право на получение такой информации на другие сферы", - сказал Шпан, детализировав, что это могут быть дома престарелых, центры ухода за детьми, школы.

"Иначе как потом объяснять человеку, что его мать умерла от коронавируса, так как работник, который обеспечивал уход за ней, не был привит?", - отметил Шпан.

Он допустил, что уместно было бы расширить такую ​​практику и на офисы-коворкинги, но для этого не найдется достаточно поддержки в парламенте.

Канцлер Ангела Меркель ранее заверила, что Германия не планирует вводить требование вакцинации ни для одной из категорий.

Напомним, некоторые страны, как Франция и Греция, требуют от работников медицинской сферы прививаться от коронавируса, и еще ряд профессий могут выходить на работу только при наличии ковид-сертификата, что может удостоверять также перенесенную болезнь или свежий отрицательный тест.

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