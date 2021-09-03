Британія виділить сусідам Афганістану $41 млн, щоб допомогти впоратись з потоком біженців

Британія оголосила про наміри виділити для підтримки сусідніх з Афганістаном держав 30 млн фунтів стерлінгів (близько 41 млн доларів), щоб допомогти з прийомом людей, які втікають з Афганістану через прихід до влади талібів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В уряді повідомили, що перші 10 млн фунтів стерлінгів виділять найближчим часом через Агентство ООН з питань біженців та інші гуманітарні організації. Решту коштів нададуть безпосередньо країнам, до яких рушив найбільший потік біженців, щоб допомогти їм забезпечити людей всім необхідним.

"Критично важливо, щоб ми допомогли афганцям, які втікають з країни, і не допустили, що ця криза підірве стабільність у регіоні", - заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

За оцінками Верховного комісара ООН з прав людини, до кінця року з Афганістану можуть виїхати до 500 тисяч осіб, з них більшість - до Пакистану.

Сама Британія заявила про готовність прийняти близько 20 тисяч біженців з Афганістану та надати постійні посвідки на проживання людям, які співпрацювали з її місією.

У ЄС після переходу влади до "Талібану" також заявили про готовність допомагати сусіднім країнам, щоб не допустити дестабілізації всього регіону.