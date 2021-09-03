Британия выделит соседям Афганистана $41 млн, чтобы помочь с потоком беженцев

Великобритания объявила о намерении выделить для поддержки соседних с Афганистаном государств 30 млн фунтов стерлингов (около 41 млн долларов), чтобы помочь с приемом людей, которые бегут из Афганистана из-за прихода к власти талибов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В правительстве сообщили, что первые 10 млн фунтов стерлингов выделят в ближайшее время через Агентство ООН по делам беженцев и другие гуманитарные организации. Остальные средства предоставят непосредственно странам, в которые отправился наибольший поток беженцев, чтобы помочь им обеспечить людей всем необходимым.

"Критически важно, чтобы мы помогли афганцам, которые бегут из страны, и не допустили, чтобы этот кризис подорвал стабильность в регионе", - заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

По оценкам Верховного комиссара ООН по правам человека, до конца года из Афганистана могут уехать до 500 тысяч человек, из них большинство - в Пакистан.

Сама Великобритания заявила о готовности принять около 20 тысяч беженцев из Афганистана и предоставить постоянные виды на жительство людям, которые сотрудничали с ее миссией.

В ЕС после перехода власти к "Талибану" также заявили о готовности помогать соседним странам, чтобы не допустить дестабилизации всего региона.