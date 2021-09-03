ЄС та AstraZeneca врегулювали судову суперечку щодо поставок вакцини

Європейська комісія і компанія AstraZeneca врегулювали тривалу судову суперечку з приводу поставок вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

Виробник вакцини погодився надати ще 60 мільйонів доз до кінця третього кварталу, 75 мільйонів до кінця 2021 року і останні 65 мільйонів до березня 2022 року.

Компанія заявила, що на сьогодні поставила 140 мільйонів доз з обіцяних 300 млн.

Країни ЄС будуть отримувати регулярні графіки доставки і отримають "обмежену знижку" за будь-які затримки з поставками: 10% за один місяць, 25% за два місяці і 40% на три місяці і більше.

Врегулювання поклало кінець судовому процесу, який повинен був продовжитися в бельгійських судах у вересні.

Нагадаємо, у країнах Євросоюзу частка повністю щеплених від коронавірусу серед дорослих досягла 70%.

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