ЕС и AstraZeneca урегулировали судебный спор о поставках вакцины

Европейская комиссия и компания AstraZeneca урегулировали длительный спор по поводу поставок вакцины против коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Производитель вакцины согласился предоставить еще 60 миллионов доз к концу третьего квартала, 75 миллионов к концу 2021 года и последние 65 миллионов к марту 2022 года.

Компания заявила, что на сегодняшний день поставила 140 миллионов доз.

Страны ЕС будут получать регулярные графики доставки и получат "ограниченную скидку" за любые задержки с поставками у: 10% за один месяц, 25% за два месяца и 40% на три месяца и более.

Урегулирование положило конец судебному процессу, который должен был продолжиться в бельгийских судах в сентябре.

Напомним, в странах Евросоюза доля полностью привитых от коронавируса среди взрослых достигла 70%.