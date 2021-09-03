ЕС и AstraZeneca урегулировали судебный спор о поставках вакцины
Европейская комиссия и компания AstraZeneca урегулировали длительный спор по поводу поставок вакцины против коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.
Производитель вакцины согласился предоставить еще 60 миллионов доз к концу третьего квартала, 75 миллионов к концу 2021 года и последние 65 миллионов к марту 2022 года.
Компания заявила, что на сегодняшний день поставила 140 миллионов доз.
Страны ЕС будут получать регулярные графики доставки и получат "ограниченную скидку" за любые задержки с поставками у: 10% за один месяц, 25% за два месяца и 40% на три месяца и более.
Урегулирование положило конец судебному процессу, который должен был продолжиться в бельгийских судах в сентябре.
Напомним, в странах Евросоюза доля полностью привитых от коронавируса среди взрослых достигла 70%.