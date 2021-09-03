Наступник Меркель залучив до команди свого опонента на тлі провальних рейтингів

Лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет, який сподівається замінити Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини восени, призначив команду із представників своєї партії, які повинні допомогти йому на завершальному етапі його неуспішної кампанії.

Про це пише агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Незважаючи на потужний старт виборчої кампанії, підтримка правоцентристського блоку ХДС/ХСС, кандидатом у канцлери від якого є Армін Лашет, останніми тижнями впала до рекордно низького рівня, посиливши тиск на Лашета.

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У п'ятницю Лашет представив команду, яка, як він сподівається, допоможе відновити його рейтинги протягом наступних трьох тижнів.

Команда зосереджена навколо колишнього лідера парламентської групи ХДС Фрідріха Мерца, давнього опонента Меркель, який в січні програв Лашету в гонці за пост голови ХДС.

На презентації в Берліні Мерц заявив, що буде сприяти збалансованому бюджету, "стабільному євро" та дотриманню обмежень конституційного боргу Німеччини.

Серед інших членів, яких він назвав "командою майбутнього", - експерт з тероризму Петер Нойман та державний секретар парламенту з питань транспорту та цифрової інфраструктури Доротеє Баєр, член баварської сестринської партії ХДС Християнсько-соціального союзу (ХСС), міністр освіти Шлезвіг-Гольштайну Карін Прін, міністр освіти Саксонії Барбара Клепш, віцепрезидент ХДС Сільвія Бреєр, заступник голови парламентської групи ХДС/ХСС Андреас Юнг та кандидат у депутати Бундестагу Джо Кьяло.

Парламентські вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня. Не зрозуміло, чи представлення команди допоможе Лашету залучити голоси виборців на такому пізньому етапі. Особливо якщо врахувати, що голосування поштою вже почалося, і у зв’язку з пандемією значна частина німців голосує завчасно.