Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Наступник Меркель залучив до команди свого опонента на тлі провальних рейтингів

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:59

Лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет, який сподівається замінити Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини восени, призначив команду із представників своєї партії, які повинні допомогти йому на завершальному етапі його неуспішної кампанії.

Про це пише агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Незважаючи на потужний старт виборчої кампанії, підтримка правоцентристського блоку ХДС/ХСС, кандидатом у канцлери від якого є Армін Лашет, останніми тижнями впала до рекордно низького рівня, посиливши тиск на Лашета.

Читайте також
Рейтинг блоку Меркель впав до рекордно низького рівня за три тижні до виборів

У п'ятницю Лашет представив команду, яка, як він сподівається, допоможе відновити його рейтинги протягом наступних трьох тижнів.

Команда зосереджена навколо колишнього лідера парламентської групи ХДС Фрідріха Мерца, давнього опонента Меркель, який в січні програв Лашету в гонці за пост голови ХДС.

На презентації в Берліні Мерц заявив, що буде сприяти збалансованому бюджету, "стабільному євро" та дотриманню обмежень конституційного боргу Німеччини.

Серед інших членів, яких він назвав "командою майбутнього", - експерт з тероризму Петер Нойман та державний секретар парламенту з питань транспорту та цифрової інфраструктури Доротеє Баєр, член баварської сестринської партії ХДС Християнсько-соціального союзу (ХСС), міністр освіти Шлезвіг-Гольштайну Карін Прін, міністр освіти Саксонії Барбара Клепш, віцепрезидент ХДС Сільвія Бреєр, заступник голови парламентської групи ХДС/ХСС Андреас Юнг та кандидат у депутати Бундестагу Джо Кьяло.

Парламентські вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня. Не зрозуміло, чи представлення команди допоможе Лашету залучити голоси виборців на такому пізньому етапі. Особливо якщо врахувати, що голосування поштою вже почалося, і у зв’язку з пандемією значна частина німців голосує завчасно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Меркель вибори
powered by lun.ua

Статті

Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Як змусити вакцинуватися противників щеплень? Європейські країни одна за одною запроваджують  обмеження для невакцинованих. 
3 вересня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден

Важливим є як те, що є у спільній заяві Зеленського і Байдена, так і те, чого там немає.
2 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда