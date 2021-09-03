Преемник Меркель привлек в команду своего оппонента на фоне провальных рейтингов

Лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который надеется заменить Ангелу Меркель на посту канцлера Германии осенью, назначил команду из представителей своей партии, которые должны помочь ему на завершающем этапе его неуспешной кампании.

Об этом пишет агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на мощный старт избирательной кампании, поддержка правоцентристского блока ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры от которого стал Армин Лашет, в последние недели упала до рекордно низкого уровня, усилив давление на Лашета.

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В пятницу Лашет представил команду, которая, как он надеется, поможет восстановить его рейтинги в течение следующих трех недель.

Команда сосредоточена вокруг бывшего лидера парламентской группы ХДС Фридриха Мерца, давнего оппонента Меркель, который в январе проиграл Лашету в гонке за пост председателя ХДС.

На презентации в Берлине Мерц заявил, что будет способствовать сбалансированному бюджету, "стабильному евро" и соблюдению ограничений конституционного долга Германии.

Среди других членов, которых он назвал "командой будущего", - эксперт по терроризму Петер Нойман и государственный секретарь парламента по вопросам транспорта и цифровой инфраструктуры Доротея Байер, член баварской сестринской партии, Христианско-социального союза (ХСС), министр образования Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин, министр образования Саксонии Барбара Клепш, вице-президент ХДС Сильвия Бреер, заместитель председателя парламентской группы ХДС/ХСС Андреас Юнг и кандидат в депутаты Бундестага Джо Кьяло.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Не понятно, как представление команды поможет Лашету привлечь голоса избирателей на таком позднем этапе. Особенно если учесть, что голосование по почте уже началось, и в связи с пандемией значительная часть немцев голосует заранее.