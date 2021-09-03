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Прем'єр Грузії пожартував про відмову від грошей ЄС: Росія поверне Абхазію і Південну Осетію

П'ятниця, 3 вересня 2021, 15:21

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі іронічно відповів журналісту опозиційного каналу "Мтаварі", який попросив прокоментувати заяву глави МЗС Росії Сергєя Лаврова про готовність до відновлення відносин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Лавров, зокрема, заявив про готовність відновити відносини з Грузією. Журналіст "Мтаварі" поцікавився у грузинського прем'єра, чи піде Тбілісі на поступки для досягнення цієї мети.

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"Що говорить Гварамія? (Ніка Гварамія - гендиректор "Мтаварі". - Ред.) Яка його версія? Це все тому, що ми відмовилися від кредиту ЄС? Передайте Гварамії, що ми зараз працюємо над наступним питанням: оскільки ми відмовилися від кредиту, Росія повертає нам Абхазію і Самачабло. Все дуже добре", - сказав іронічно прем'єр.

Самачабло - грузинська історична область у краї Шида-Картлі, на території якої розташована самопроголошена держава Південна Осетія. 

У соціальних мережах почуття гумору прем’єр-міністра оцінили далеко не всі. Частина користувачів вважає, що питання, пов'язані з територіальною цілісністю країни, не є приводом для жартів.

Нагадаємо, уряд Грузії вирішив відмовитись від другої частини макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 75 млн євро. Прем’єр пояснив рішення тим, що не хоче збільшувати зовнішній борг та сподівається на оптимістичні сценарії економічного зростання. 

В ЄС взяли до уваги рішення Грузії, водночас заявивши, що країна не змогла підвищити незалежності судової системи, що було умовою для отримання кредитних грошей ЄС.

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Грузія макрофін
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