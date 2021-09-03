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Премьер Грузии пошутил об отказе от денег ЕС: Россия вернет Абхазию и Южную Осетию

Пятница, 3 сентября 2021, 15:21

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили иронично ответил журналисту оппозиционного канала "Мтавари", который попросил прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к восстановлению отношений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Лавров, в частности, заявил о готовности восстановить отношения с Грузией. Журналист "Мтавари" поинтересовался у грузинского премьера, пойдет ли Тбилиси на уступки для достижения этой цели.

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"Что говорит Гварамия? (Ника Гварамия - гендиректор "Мтавари". - Ред.) Какова его версия? Это все потому, что мы отказались от кредита ЕС? Передайте Гварамии, что мы сейчас работаем над следующим вопросом: поскольку мы отказались от кредита, Россия возвращает нам Абхазию и Самачабло. Все очень хорошо", - иронично сказал премьер.

Самачабло - грузинская историческая область в крае Шида-Картли, на территории которой расположено самопровозглашенное государство Южная Осетия.

В социальных сетях чувство юмора премьер-министра оценили далеко не все. Часть пользователей считает, что вопросы, связанные с территориальной целостностью страны, не повод для шуток.

Напомним, правительство Грузии решило отказаться от второй части макрофинансовой помощи ЕС в размере 75 млн евро. Премьер объяснил решение тем, что не хочет увеличивать внешний долг и надеется на оптимистичные сценарии экономического роста.

В ЕС приняли во внимание решение Грузии, одновременно заявив, что страна не смогла повысить независимости судебной системы, что было условием для получения кредитных денег ЕС.

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Грузия макрофин
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