Рада Європи розкритикувала Грецію через спірний законопроєкт про міграцію

Рада Європи засудила новий грецький законопроєкт, спрямований на регулювання депортації та повернення мігрантів, заявивши, що він накладає серйозні обмеження на діяльність неурядових організацій, які намагаються врятувати життя в Егейському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Грецькому парламенту слід переглянути законодавчу пропозицію, яка зараз обговорюється і яка серйозно перешкоджатиме рятувальній роботі НУО на морі та їхнім можливостям з моніторингу прав людини в Егейському морі", - заявила уповноважена Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.

"Я закликаю членів парламенту спиратися на ці рекомендації, щоб гарантувати, що після прийняття законопроєкт повністю відображає зобов'язання Греції, в тому числі згідно з Європейською конвенцією з прав людини та Конвенції про біженців", - додала вона.

Заява Ради Європи стосується, зокрема, статті 40 законопроєкту, яка вводить обмеження та умови для діяльності громадських організацій у сферах, які перетинаються з компетенцією берегової охорони Греції, тоді як їх недотримання призведе до серйозних санкцій та штрафів.

Міятович сказала, що це положення може "ще більше поставити під загрозу" рятувальні операції неурядових організацій і "серйозно підірвати необхідну перевірку відповідності операцій берегової охорони Греції стандартам прав людини".

Вона закликала грецьких законодавців відкинути ці обмеження, а уряд "конструктивно співпрацювати" з неурядовими організаціями. "Вони повинні утримуватися від переслідування правозахисників або перешкоджання їх роботі, будь то законодавчими, судовими чи адміністративними засобами", - сказала вона.

Міятович також зазначила, що спірне положення було додано до законопроєкту після закінчення періоду публічних консультацій, так що жодна із зацікавлених сторін не мала можливості надати відгук.

Окрім обмежень для неурядових організацій, законопроєкт "викликає серйозне занепокоєння" серед правозахисної спільноти через його вплив на право на притулок.

"Я була розчарована, дізнавшись, що зауваження та рекомендації національних правозахисних структур та експертних громадських організацій щодо відсутності достатніх гарантій захисту прав людини не були враховані владою Греції", - сказала Міятович.