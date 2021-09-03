Совет Европы раскритиковал Грецию за спорный законопроект о миграции

Совет Европы осудил новый греческий законопроект, направленный на регулирование депортации и возвращения мигрантов, заявив, что он накладывает серьезные ограничения на деятельность неправительственных организаций, которые пытаются спасти жизни мигрантов в Эгейском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Греческому парламенту следует пересмотреть законодательное предложение, которое сейчас обсуждается и будет серьезно препятствовать спасательной работе НПО на море и их возможностям по мониторингу прав человека в Эгейском море", - заявила уполномоченная Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

"Я призываю членов парламента опираться на эти рекомендации, чтобы гарантировать, что после принятия законопроект будет полностью отражать обязательства Греции, в том числе согласно Европейской конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах", - добавила она.

Заявление Совета Европы касается, в частности, статьи 40 законопроекта, которая вводит ограничения и условия для деятельности общественных организаций в сферах, которые пересекаются с компетенцией береговой охраны Греции, тогда как их несоблюдение приведет к серьезным санкциям и штрафам.

Миятович сказала, что это положение может "еще больше поставить под угрозу" спасательные операции неправительственных организаций и "серьезно подорвать необходимую проверку соответствия операций береговой охраны Греции стандартам прав человека".

Она призвала греческих законодателей отбросить эти ограничения, а правительство - конструктивно сотрудничать с неправительственными организациями. "Они должны воздерживаться от преследования правозащитников или препятствование их работе, будь то законодательными, судебными или административными средствами", - сказала она.

Миятович также отметила, что спорное положение было добавлено к законопроекту после окончания периода публичных консультаций, так что ни одна из заинтересованных сторон не имела возможности предоставить отзыв.

Кроме ограничений для неправительственных организаций, законопроект "вызывает серьезное беспокойство" среди правозащитного сообщества через его влияние на право на убежище.

"Я была разочарована, узнав, что замечания и рекомендации национальных правозащитных структур и экспертных организаций об отсутствии достаточных гарантий защиты прав человека не были учтены властями Греции", - сказала Миятович.