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У Латвії днями почнуть будувати 37-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 3 вересня 2021, 16:37

Протягом найближчих днів на латвійсько-білоруському кордоні розпочнеться будівництво 37-кілометрового паркану з колючого дроту.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Вона пояснила, що тривале запізнення з початком робіт пов'язано з тим, що були виявлені серйозні порушення при будівництві паркану на кордоні з Росією.

"Зараз ми можемо почати будівництво паркану з колючого дроту на латвійсько-білоруському кордоні. Протяжність паркану складе 37 км, він буде розміщуватися на найкритичніших ділянках", - сказала міністр. Вона не назвала точну вартість установки паркану, зазначивши, що мова може йти про кілька мільйонів євро.

Протяжність латвійсько-білоруського кордону становить 173 км.

В цілому з 10 серпня запобігли спробам 845 осіб перетнути державний кордон.

Як повідомлялося, уряд через зростання кількості випадків незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону з 11 серпня оголосив надзвичайну ситуацію в прикордонних регіонах.

З моменту введення надзвичайної ситуації кордон було дозволено перетнути 25 людям з гуманітарних причин, а затримані з початку року були 377 громадян третіх країн, що незаконно перетнули державний кордон.

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Латвія Білорусь
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