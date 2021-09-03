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В Латвии на днях начнут строить 37-километровый забор на границе с Беларусью

Пятница, 3 сентября 2021, 16:37

В течение ближайших дней на латвийско-белорусской границе начнется строительство 37-километрового забора из колючей проволоки.

Об этом сообщила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Она пояснила, что длительное опоздание с началом работ связано с тем, что были выявлены серьезные нарушения при строительстве забора на границе с Россией.

"Сейчас мы можем начать строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Протяженность забора составит 37 км, он будет размещаться на критических участках", - сказала министр. Она не назвала точную стоимость установки, отметив, что речь может идти о нескольких миллионах евро.

Протяженность латвийско-белорусской границы составляет 173 км.

В целом с 10 августа предотвратили попытки 845 человек пересечь государственную границу.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в приграничных регионах.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было разрешено пересечь 25 людям по гуманитарным причинам, а задержаны были с начала года 377 граждан третьих стран, которые незаконно пересекли государственную границу.

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