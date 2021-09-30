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Саркози признали виновным в махинациях с финансированием избирательной кампании

Четверг, 30 сентября 2021, 12:12

Бывший президент Франции Николя Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По версии следствия, команда Саркози потратила на проигранную избирательную кампанию 43 миллиона евро - почти вдвое больше разрешенного предела.

Для того чтобы скрыть допущенные нарушения, правая партия "Союз за народное движение" (теперь - "Республиканцы") выдала расходы на организацию митингов и других событий затрат на партийные мероприятия.

В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, в том числе шесть месяцев условно.

Напомним, 1 марта Николя Саркози уже был осужден к реальному лишению свободы по так называемому "делу о прослушке". Однако за решетку он не отправился.

После приговора 29 сентября Саркози ждет еще один судебный процесс о возможном ливийском финансировании его кампании.

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