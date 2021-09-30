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Сейм Латвии во втором чтении одобрил запрет георгиевской ленты на публичных мероприятиях

Четверг, 30 сентября 2021, 13:18

Сейм Латвии во втором чтении поддержал поправки в законодательство, которые предусматривают запрет на использование георгиевских ленточек на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Во втором чтении утверждены изменения в закон "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и в закон "О собраниях, шествиях и пикетах".

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Председатель комиссии Сейма по правам человека Артусс Кайминьш подчеркнул, что до сих к законопроекту не было подано во втором чтении ни одной поправки, и это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном третьем чтении.

Кайминьш отмечает изменения настроений: год назад в первом чтении по этому вопросу были бурные дебаты в парламенте.

Автор идеи ввести такой запрет - парламентская фракция Национального объединения.

Кайминьш ранее пояснил, что, принимая во внимание агрессию России в Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть все основания видеть достаточную угрозу своей демократической системе и безопасности.

"Запрет георгиевской ленты ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать нашу позицию против использования этих лент на публичных мероприятиях", - отмечал Кайминьш.

Сейчас закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий запрещает использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков СС и советской символики во время публичных мероприятий, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных уголовных преступлений.

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Латвия ЕвроЖизнь
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