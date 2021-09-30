Безвіз: головною претензією до України лишається зволікання з антикорупційними реформами

Внутрішній документ ЄС, присвячений звіту Єврокомісії щодо механізму призупинення безвізових режимів, вказує на недопрацювання України в сфері антикорупції.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців".

Бельгія у документі нагадала, що у 2017 році, ухвалюючи рішення про візову лібералізацію, ЄС пішов на поступки і закрив очі на те, що Україна не відповідала окремим антикорупційним індикаторам ПДВЛ ("безвізового" плану дій). Через це Брюссель пропонує нагадувати Україні про це, а також про можливі наслідки для безвізу.

Однак при цьому Бельгія не демонструє політичне бажання до призупинення безвізу.

"Загалом Україна викликає занепокоєння через ці показники, що стосуються блоку правосуддя та безпеки (у ПДВЛ). Схоже, що за роки після скасування віз проблеми у цій сфері лишаються. І хоча національне законодавство було формально схвалене, схоже, що воно так і не застосовується належним чином. Тому, зважаючи на постійний брак відповідності вимогам "дорожньої карти" у цьому питанні, варто поміркувати над варіантами дій, якщо вже у нас немає бажання задіяти механізм візового призупинення для України", – йдеться у бельгійській відповіді.

Як наголошується у статті, про "загрозу втрати безвізу" наразі можна забути. Вона може з’явитися у разі погіршення міграційних показників або відкату реформ, здійснених у рамках ПДВЛ, але підстав для цього немає.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом.

У МЗС України заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.