Безвиз: главной претензией к Украине остается промедление с антикоррупцией

Внутренний документ ЕС, посвященный отчету Еврокомиссии относительно механизма приостановления безвизовых режимов, указывает на недоработки Украины в сфере антикоррупции.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев".

Бельгия в документе напомнила, что в 2017 году, принимая решение о визовой либерализации, ЕС пошел на уступки и закрыл глаза на то, что Украина не отвечала отдельным антикоррупционным индикаторам ПДВЛ ( "безвизового" плана действий). Поэтому Брюссель предлагает напоминать Украине об этом, а также о возможных последствиях для безвизовых.

Однако при этом Бельгия не демонстрирует политическое желание к приостановке Безвизовые.

"В целом Украина вызывает беспокойство из-за этих показателей, касающихся блока правосудия и безопасности (в ПДВЛ). Похоже, что за годы после отмены виз проблемы в этой сфере остаются. И хотя национальное законодательство было формально одобрено, похоже, что оно так и не применяется должным образом. Поэтому, несмотря на постоянную нехватку соответствия требованиям "дорожной карты" в этом вопросе, стоит подумать над вариантами действий, если уж у нас нет желания задействовать механизм визового приостановления для Украины ", - говорится в бельгийском ответе.

Как отмечается в статье, об "угрозе потери безвиза" пока можно забыть. Она может появиться в случае ухудшения миграционных показателей или отката реформ, осуществленных в рамках ПДВЛ, но оснований для этого нет.

Напомним, по информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, через серию злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украины и Молдовой.