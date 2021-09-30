Поліція Швеції заочно арештувала підозрюваного у зв’язку з вибухом будинку у Гетеборзі

Шведська поліція заявила у четвер, що заочно заарештувала чоловіка за причетність до вибуху в Гетеборзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Четверо людей отримали серйозні травми під час вибуху у вівторок та подальшої пожежі.

За останні роки Швеція зіткнулася з зростанням бандитизму і насильства зі зброєю. Конкуруючі банди часто використовують вибухівку та вогнепальну зброю для зведення рахунків.

"У нас є заочно заарештована одна особа, підозрювана у скоєнні злочину руйнування, що загрожує суспільству ", - сказав Клас Йоханссон, голова регіональної поліції у Вастра-Готаланді.

"Наскільки ми бачимо зараз, зв'язку зі злочинами кримінальних банд немає" – додав він.

У поліції не коментують мотиви розшукуваного чоловіка.

Нагадаємо, вибух стався близько 5 години ранку 28 вересня в одній з квартир багатоповерхового будинку в районі Аннедал. Почалася пожежа, яка розповсюдилася на сусідні приміщення.

Спершу госпіталізували 23 людей.

У поліції допустили, що йдеться про умисну атаку.