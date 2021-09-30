Полиция Швеции заочно арестовала подозреваемого в связи со взрывом дома в Гетеборге

Шведская полиция заявила в четверг, что заочно арестовала мужчину за причастность к взрыву в Гетеборге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Четыре человека получили серьезные травмы при взрыве во вторник и последующего пожара.

За последние годы Швеция столкнулась с ростом бандитизма и насилия с оружием. Конкурирующие банды часто используют взрывчатку и огнестрельное оружие для сведения счетов.

"У нас есть заочно арестованный один человек, подозреваемый в совершении преступления разрушения, грозит обществу", - сказал Класс Йоханссон, председатель региональной полиции в Вастра-Готаланд.

"Насколько мы видим сейчас, связи с преступлениями уголовных банд нет", - добавил он.

В полиции не комментируют мотивы разыскиваемого мужчины.

Напомним, взрыв произошел около 5:00 28 сентября в одной из квартир многоэтажного дома в районе Аннедал. Начался пожар, который распространился на соседние помещения.

Сначала госпитализировали 23 человек.

В полиции допустили, что речь идет об умышленной атаке.