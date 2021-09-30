Полиция Швеции заочно арестовала подозреваемого в связи со взрывом дома в Гетеборге
Шведская полиция заявила в четверг, что заочно арестовала мужчину за причастность к взрыву в Гетеборге.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Четыре человека получили серьезные травмы при взрыве во вторник и последующего пожара.
За последние годы Швеция столкнулась с ростом бандитизма и насилия с оружием. Конкурирующие банды часто используют взрывчатку и огнестрельное оружие для сведения счетов.
"У нас есть заочно арестованный один человек, подозреваемый в совершении преступления разрушения, грозит обществу", - сказал Класс Йоханссон, председатель региональной полиции в Вастра-Готаланд.
"Насколько мы видим сейчас, связи с преступлениями уголовных банд нет", - добавил он.
В полиции не комментируют мотивы разыскиваемого мужчины.
Напомним, взрыв произошел около 5:00 28 сентября в одной из квартир многоэтажного дома в районе Аннедал. Начался пожар, который распространился на соседние помещения.
Сначала госпитализировали 23 человек.
В полиции допустили, что речь идет об умышленной атаке.