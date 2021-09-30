Бюджет канцелярії президентки Естонії вичерпали ще до вступу на посаду її наступника
Призначені для бюджету президентської канцелярії кошти закінчилися до вступу на посаду наступного президента Алара Каріса, який відбудеться 11 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Як зазначається, що вересень для президентки Керсті Кальюлайд видався активним з візитами в Нью-Йорк, Італію, Німеччину і Швецію, а також великим і дорогим державним візитом до Кенії.
Директор президентської канцелярії Тійт Рійсало повідомив, що "дірки" в бюджеті немає, але додаткові кошти в уряду попросити все ж доведеться. За його словами, збільшення витрат пов'язане з відходом одного президента і приходом наступного.
Після відходу з посади Керсті Кальюлайд як колишній президент матиме право на офіс (його обладнають в одному з будинків в Кадріоргу), радника і секретаря, яким потрібно буде платити зарплату.
Зміна влади в Кадріоргу також супроводжується додатковими витратами на новий вхідний та вихідний персонал. Зокрема, три дні тому Кальюлайд виписала директору своєї канцелярії Тійту Рійсало премію в розмірі 6160 євро.
Нагадаємо, в інтерв’ю "Європейській правді" президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще з 20 років" для досягнення критеріїв, необхідних для вступу у ЄС, а передумовою вступу до НАТО є повернення контролю над всіма окупованими територіями.
Кальюлайд також пізніше нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії, проте наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від їхнього виконання.
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