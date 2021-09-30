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Бюджет канцелярии президента Эстонии исчерпали еще до вступления в должность ее преемника

Четверг, 30 сентября 2021, 18:31

Предназначенные для бюджета президентской канцелярии средства закончились до вступления в должность следующего президента Алара Кариса, которое состоится 11 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Как отмечается, что сентябрь для президента Керсти Кальюлайд выдался активным с визитами в Нью-Йорк, Италию, Германию и Швецию, а также большим и дорогим государственным визитом в Кении.

Директор президентской канцелярии Тийт Рийсало сообщил, что "дыры" в бюджете нет, но дополнительные средства у правительства попросить все же придется. По его словам, увеличение расходов связано с уходом одного президента и приходом следующего.

После ухода с поста Керсти Кальюлайд как бывший президент будет иметь право на офис (его оборудуют в одном из домов в Кадриорг), советника и секретаря, которым нужно будет платить зарплату.

Смена власти в Кадриорг также сопровождается дополнительными затратами на новый входящий и исходящий персонал. В частности, три дня назад Кальюлайд выписала директору своей канцелярии Тийту Рийсало премию в размере 6160 евро.

Напомним, в интервью "Европейской правде" президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украине, Молдове и Грузии необходимо "еще с 20 лет" для достижения критериев, необходимых для вступления в ЕС, а предпосылкой вступления в НАТО является возвращение контроля над всеми оккупированными территориями.

Кальюлайд также позже напомнила, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

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Эстония
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