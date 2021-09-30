Греція запровадить комендантську годину у другому за величиною місті країни

Греція запровадить нічну комендантську годину та заборонить музику в барах, кафе та ресторанах у Салоніках, другому за величиною місті країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ситуація з зараженнями стабілізувалася по всій країні, але кількість випадків зросла на півночі Греції.

Міністерство цивільного захисту заявило, що 1 жовтня місто Салоніки та його регіон, а також сусідній регіон Халкідікі разом із центром міста Лариса будуть переведені на обмеження 4 рівня на тиждень.

Минулого року Греція пережила першу фазу пандемії у кращому стані, ніж багато інших країн, але цього року спостерігала сильне пожвавлення хвороби, і за останні тижні зіткнулася зі зростанням кількості випадків.

У четвер в країні було зареєстровано 2232 нових інфекції та 33 смерті, пов’язані з цим, що загалом збільшило кількість заражень з початку пандемії до 655 767, а кількість померлих - до 14 828.

Близько 58% греків повністю вакциновані.

Уряд сподівається збільшити цей показник до 70%, намагаючись створити колективний імунітет проти вірусу.