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Греция введет комендантский час во втором по величине городе страны

Четверг, 30 сентября 2021, 20:53

Греция введет ночной комендантский час и запретит музыку в барах, кафе и ресторанах в Салониках, втором по величине городе страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ситуация с заражениями стабилизировалась по всей стране, но количество случаев возросло на севере Греции.

Министерство гражданской защиты заявило, что 1 октября город Салоники и его регион, а также соседний регион Халкидики вместе с центром города Лариса будут переведены на ограничения 4 уровня на неделю.

В прошлом году Греция пережила первую фазу пандемии в лучшем состоянии, чем многие другие страны, но в этом году наблюдала сильное оживление болезни, и за последние недели столкнулась с ростом количества случаев.

В четверг в стране было зарегистрировано 2232 новых инфекции и 33 смерти, связанные с этим, что в целом увеличило количество заражений с начала пандемии до 655 767, а количество умерших - в 14 828.

Около 58% греков полностью вакцинированы.

Правительство надеется увеличить этот показатель до 70%, пытаясь создать коллективный иммунитет против вируса.

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Греция
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