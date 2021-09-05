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Віцепрем’єра Чехії допитають через його зірвану поїздку до Москви

Неділя, 5 вересня 2021, 17:06

Чеська поліція допитає віцепрем’єра і главу МВС Яна Гамачека через візит до Москви, який не відбувся через скандал з оприлюдненням деталей справи про вибухи у Врбетіце і причетність до них РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Я буду давати свідчення в поліції у вівторок. Я правдиво опишу, як це було. Очевидно, що злочину там не було ", - сказав Гамачек.

Справою з травня займається Національний центр проти організованої злочинності, і, за словами його директора Іржі Мазанека, слідство слід закрити протягом шести місяців.

Розслідування було спричинене інформацією порталу Seznam Zprávy, згідно з якою Гамачек у квітні хотів поїхати до Москви, щоб отримати вакцини проти COVID-19 в обмін на інформацію про розслідування вибухів на складах  боєприпасів у Врбетіце у Злінській області в 2014 році.

За даними чеських сил безпеки, за вибухи відповідають співробітники російської військової спецслужби ГРУ.

Гамачек неодноразово заперечував звинувачення щодо передачі інформації про вибухи в обмін на вакцини і нагадав, що подав до суду на сервер Seznam Zprávy.

Нагадаємо, вибухи у військовому комплексі в чеському містечку Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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Чехія
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