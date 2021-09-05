Вице-премьера Чехии допросят по поводу его сорванной поездки в Москву

Чешская полиция допросит вице-премьера и главу МВД Яна Гамачека по поводу визита в Москву, который не состоялся из-за скандала с обнародованием деталей дела о взрывах в Врбетице и причастности к ним РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Я буду давать показания в полиции во вторник. Я правдиво опишу, как это было. Очевидно, что преступления там не было ", - сказал Гамачек.

Делом с мая занимается Национальный центр против организованной преступности, и, по словам его директора Иржи Мазанека, следствие следует закрыть в течение шести месяцев.

Расследование было вызвано информации портала Seznam Zprávy, согласно которой Гамачек в апреле хотел поехать в Москву, чтобы получить вакцины против COVID-19 в обмен на информацию о расследовании взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в Злинской области в 2014 году.

По данным чешских сил безопасности, за взрывы отвечают сотрудники российской военной спецслужбы ГРУ.

Гамачек неоднократно отрицал обвинения в передаче информации о взрывах в обмен на вакцины и напомнил, что подал в суд на сервер Seznam Zprávy.

Напомним, взрывы в военном комплексе в чешском городке Врбетице состоялись 16 октября и 3 декабря 2014, что повлекло за собой уничтожение складов №16 и №12. Погибли два человека.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.