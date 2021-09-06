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Польща надала гуманітарну візу ще одній білоруській спортсменці

Понеділок, 6 вересня 2021, 08:16

Білоруська кінна спортсменка Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу, яка дозволяє їй жити в Польщі, після того, як її зацькували вдома за виступ проти уряду Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Польща тривалий час критикує авторитарне правління самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і приймає у себе багато активістів з Білорусі.

Сафронова вирушила до Польщі після того, як незадовго до Олімпіади в Токіо її виключили з білоруської збірної з кінного спорту, на тлі звинувачень, що один із її коней підозрюється у допінгу.

Потім вона виступила проти білоруських спортивних чиновників та президента Лукашенка і була внесена до списку зрадників держави Білорусь.

Тепер вона сподівається виступати за Польщу, якщо отримає польське громадянство. Її партнер також отримав візу для проживання в Польщі.

Нагадаємо, білоруську легкоатлетку Христину Тимановську, яка перебувала на Олімпіаді в Токіо, силою відвезли в аеропорт, щоб доставити назад в Білорусь після того, як вона поскаржилася на національних тренерів у соцмережі.

Згодом вона отримала гуманітарну візу Польщі та прибула до Варшави. 

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Польща Білорусь
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