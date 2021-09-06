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Укр / Рус

Польша предоставила гуманитарную визу еще одной белорусской спортсменке

Понедельник, 6 сентября 2021, 08:16

Белорусская наездница Ольга Сафронова получила гуманитарную визу, которая позволяет ей жить в Польше, после того, как ее затравили дома за выступление против правительства Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Польша длительное время критикует авторитарное правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и принимает в себя много активистов из Беларуси.

Сафронова отправилась в Польшу после того, как незадолго до Олимпиады в Токио ее исключили из белорусской сборной по конному спорту, на фоне обвинений, что одна из ее лошадей подозревается в допинге.

Затем она выступила против белорусских спортивных чиновников и президента Лукашенко и была внесена в список предателей государства Беларусь.

Теперь она надеется выступать за Польшу, если получит польское гражданство. Ее партнер также получил визу для проживания в Польше.

Напомним, белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая находилась на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.

Впоследствии она получила гуманитарную визу Польши и прибыла в Варшаву.

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