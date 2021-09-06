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Британія: ув'язнення лідерів протесту в Білорусі посилить статус вигнанця для Лукашенка

Понеділок, 6 вересня 2021, 16:42

Велика Британія заявила, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вчинив напад на захисників свободи, помістивши до в'язниці двох представників опозиції.

Про це заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вирок Марії Колесникової і Максиму Знаку показує, що білоруська влада продовжує наступ на захисників демократії та свободи. Ув'язнення політичних опонентів тільки посилить статус вигнанця режиму Лукашенка", - сказав Рааб.

Міністр також написав у Twitter, що режим Лукашенка повинен припинити ці репресії та звільнити всіх затриманих політиків.

Нагадаємо, колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарики та членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака засудили на 11 і 10 років колонії відповідно.

Суд у Мінську оголосив їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним.

ЄС закликав негайно звільнити Колесникову, Знака та решту політв’язнів режиму Лукашенка. Вирок опозиціонерам окремо засудили також низка країн ЄС.

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Білорусь Велика Британія
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