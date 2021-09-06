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Великобритания: заключение лидеров протеста в Беларуси усилит статус изгоя для Лукашенко

Понедельник, 6 сентября 2021, 16:42

Великобритания заявила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил атаку на защитников свободы, поместив в тюрьму двух представителей оппозиции.

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку показывает, что белорусские власти продолжают наступление на защитников демократии и свободы. Заключение политических оппонентов только усилит статус изгоя режима Лукашенко", - сказал Рааб.

Министр также написал в Twitter, что режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех задержанных политиков.

Напомним, бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Суд в Минске объявил их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.

ЕС призвал немедленно освободить Колесникову, Знака и остальных политзаключенных режима Лукашенко. Приговор оппозиционерам отдельно осудили также ряд стран ЕС.

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