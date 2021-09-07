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В Венгрии в мобильных пунктах на границе вакцинировались более 20 000 жителей Закарпатья

Вторник, 7 сентября 2021, 11:44

В мобильных пунктах вакцинации на границе Венгрии и Украины получили прививки 20 690 граждан Украины из Закарпатской области.

Такие данные предоставили в Генеральном консульстве Венгрии в Ужгороде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на InfoPost.

Пункты были обустроены в рамках инициативы правительства Венгрии и предлагали вакцину Janssen от американской компании Johnson & Johnson. Кампания по вакцинации на украинско-венгерской границе продолжалась со 2 июля и до 31 августа.

За это время любой житель Закарпатской области, достигший 18-летнего возраста, мог бесплатно вакцинироваться в мобильных пунктах непосредственно рядом с КПП с венгерской стороны границы, предъявив паспорт с закарпатской регистрацией.

В июле аналогичная кампания продолжалась в Венгрии на границе и с другими соседними странами для жителей приграничных с Венгрией регионов. Впрочем, исключительно для Украины эту возможность продлили и на август.

Более того, именно жители Закарпатской области имели возможность вакцинироваться вакциной Johnson & Johnson, которая предусматривает только одну дозу. В мобильных пунктах на границе с другими странами предлагались различные вакцины из имеющихся и по остаточному принципу.

По состоянию на 5 сентября в Закарпатской области полностью вакцинированы 88 848 жителей, что составляет 7,12% населения. Это официальные данные от украинской власти, которые не учитывают вакцинированных в Венгрии жителей Закарпатья.

Ранее сообщалось, что Венгрия рассчитывает до конца текущего года получить необходимые технологии и к концу 2022 года наладить производство российской вакцины "Спутник V".

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Вакцины Венгрия
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