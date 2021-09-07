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Укр / Рус

Лидер немецких "Зеленых" хочет вывода ядерных бомб США в случае победы на выборах

Вторник, 7 сентября 2021, 12:46

Кандидат в канцлеры Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок хочет добиться вывоза американских ядерных бомб с территории страны, если она победит на предстоящих выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Бербок заявила, что новое правительство Германии должно занять четкую позицию относительно переговоров о разоружении между США и Россией. Вашингтон и Москва начали новые переговоры в июле.

"Конечно, частью этого разоружения должно быть американское ядерное оружие здесь, в Германии, и во всей Европе. У нас есть окно возможностей прямо сейчас, и мы должны использовать его", - сказала Бербок.

Германия и другие страны НАТО, включая Италию, Бельгию, Нидерланды и Турцию, размещают оружие в рамках программы ядерного сдерживания Альянса.

По оценкам, около 20 ядерных бомб хранятся на немецкой авиабазе Бюхель.

"Зеленые", Левая партия и лидеры парламентских групп от социал-демократов (СДПГ) выступают за вывод американского ядерного оружия. Христианские демократы (ХДС) Ангелы Меркель и ее сестринская партия ХСС выступают против.

"Если я хочу что-то изменить, то, с моей точки зрения, важно, чтобы мы не только обещали, что что-то произойдет рано или поздно, но и делали конкретные шаги. Это означает, что необходимо поговорить с Вашингтоном о ядерном оружии США в Германии", - сказала Бербок.

До выборов в Германии остается меньше трех недель, и предвыборная кампания в самом разгаре. Канцлер Германии Ангела Меркель публично упрекнула одного из самых популярных политиков Олафа Шольца, который описал людей, привитых от COVID-19, как "морских свинок".

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