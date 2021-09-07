У Туреччині відбулась закладка корвету для ВМС України

У Туреччині відбулась церемонія закладки корабля типу "ADA" для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві командування ВМС України.

Урочиста церемонія закладки кіля корабля класу "корвет" відбулася на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

Загалом, будівництво корвету типу "ADA" триває з 28 квітня 2021 року, але за турецькими традиціями лише після побудови частини секцій та корпусу, проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля.

Відповідно до існуючих домовленостей в 2022 році корвет буде переправлено в Україну і вже в 2024 році він увійде до складу ВМС України.

"Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків, це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів "Байрактар ТВ-2ˮ, які вже виконують завдання в інтересах нашої країни", - сказав командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Турецький корвет Heybeliada (F511) типу "АDA"

Контракт на будівництво двох корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року.

Раніше стало відомо, що США цього року передадуть Україні патрульний катер типу Island.

Нагадаємо, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.

У червні Україна та Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

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