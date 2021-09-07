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В Турции состоялась закладка корвета для ВМС Украины

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Вторник, 7 сентября 2021, 14:13

В Турции состоялась церемония закладки корабля типа "ADA" для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командования ВМС Украины.

Торжественная церемония закладки киля корабля класса "корвет" состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

 

В целом строительство корвета типа "ADA" продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля.

Согласно существующим договоренностям в 2022 году корвет будет переправлен в Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС Украины.

"Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов "Байрактар ​​ТВ-2ˮ, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны", - сказал командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

 
Турецкий корвет Heybeliada (F511) типа "АDA"

Ранее стало известно, что США в этом году передадут Украине патрульный катер типа Island.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth, которые британский флот вывел из эксплуатации.

В июне Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС.

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