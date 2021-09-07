На Афоне вспыхнул пожар
Вторник, 7 сентября 2021, 14:43
В Греции на горе Афон бушует лесной пожар.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Четыре пожарных самолета и около 40 пожарных были отправлены на Афон на севере Греции для тушения лесного пожара. Распространению огня способствует сильный ветер.
Согласно сообщениям, пожар вспыхнул в лесных массивах вблизи скита или хутора, соединенного с монастырем Агия-Анна, внутри границ монашеской общины.
Место пожара является отдаленным и труднодоступным, сообщили в пожарной бригаде.
Более 500 лесных пожаров пылали по всей Греции с начала августа, опустошив леса и заставив эвакуировать тысячи людей.
Самая крупный из них, на острове Эвия близ Афин, продолжался несколько дней, прежде чем его локализовали.
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