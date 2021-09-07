Школа при посольстві РФ у Празі не змогла відкритись через вимогу дипстатусу для вчителів

Російська школа при посольстві Росії у столиці Чехії не змогла відкритися з початком навчального року через те, що продовжує вимагати дипломатичний статус для вчителів і не погоджується на вимогу чеської сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Radio Prague International.

До цієї весни учителі мали статус працівників російського посольства, що є незвичною практикою для міжнародних шкіл у Чехії. У травні МЗС Чехії повідомило, що персонал школи має отримати посвідки на проживання і працевлаштуватися як іноземці. У такому форматі у Празі працюють японська та німецька школи.

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"Провина за зупинку роботи школи покладається на Чехію, тому що МЗС країни відмовився надати вчителям-росіянам дипломатичний статус", - заявили у посольстві РФ, нарікаючи, що учні школи позбавлені можливості отримувати освіту. У посольстві Росії також наполягають, що школа зареєстрована як спеціалізований структурний підрозділ посольства.

В МЗС Чехії категорично не погодились з цим поглядом на ситуацію та звернули увагу, що подібного статусу не мають вчителі жодної іншої іноземної школи у Чехії.

"Ми неодноразово пропонували російській стороні сприяння, щоб школа могла продовжити роботу згідно з чинним законодавством. На жодну з пропозицій російська сторона не відреагувала. Абсолютно зрозуміло, що "провина" у цьому разі не може покладатися на Чехію… І навіть якщо російська сторона вирішить закрити школу - ці діти мають право навчатися у школах за місцем проживання, або в інших іноземних школах у Чехії, у тому числі чесько-російських", - прокоментувала речниця МЗС Чехії Ева Давидова.

Вона зазначила, що коли співробітники школи були зареєстровані як співробітники російської дипмісії - до кінця травня 2021 року, то мали відповідні привілеї та імунітет. "На практиці цей статус унеможливлював здійснення контролю дотриманням правового регулювання іноземних шкіл компетентними органами, у тому числі моніторинг якості освіти, матеріального й кадрового забезпечення", - додала Давидова.

За її словами, від росіян не надійшло жодної заявки на отримання віз для вчителів.

В МЗС Чехії після скандалу довкола вибухів у Врбетіце вважають принципово важливим зберегти однакову кількість співробітників посольств Росії у Чехії і навпаки, тоді як надання дипломатичного статусу вчителям знову порушило би цей паритет на користь Росії.