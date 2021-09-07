Школа при посольстве РФ в Праге не смогла открыться из-за требования дипстатуса для учителей

Русская школа при посольстве РФ в столице Чехии не смогла открыться с началом учебного года из-за того, что продолжает требовать дипломатический статус для учителей и не соглашается на требование чешской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Radio Prague International.

До этой весны учителя имели статус работников российского посольства, что является необычной практикой для международных школ в Чехии. В мае МИД Чехии сообщил, что персонал школы должен получить вид на жительство и трудоустроиться как иностранцы. В таком формате в Праге работают японская и немецкая школы.

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"Вина за остановку работы школы возлагается на Чехию, потому что МИД страны отказался предоставить учителям-россиянам дипломатический статус", - заявили в посольстве РФ, сетуя, что ученики школы лишены возможности получать образование. В посольстве России также настаивают, что школа зарегистрирована как специализированное структурное подразделение посольства.

В МИД Чехии категорически не согласились с этим взглядом на ситуацию и обратили внимание, что подобного статуса не имеют учителя ни одной другой школы в Чехии.

"Мы неоднократно предлагали российской стороне содействие, чтобы школа могла продолжить работу в соответствии с действующим законодательством. Ни на одно из предложений российская сторона не отреагировала. Совершенно понятно, что "вина" в этом случае не может возлагаться на Чехию... И даже если российская сторона решит закрыть школу - эти дети имеют право учиться в школах по месту жительства, или в других иностранных школах в Чехии, в том числе чешско-русских", - прокомментировала пресс-секретарь МИД Чехии Ева Давыдова.

Она отметила, что когда сотрудники школы были зарегистрированы как сотрудники российской дипмиссии - до конца мая 2021 года, то имели соответствующие привилегии и иммунитет. "На практике этот статус делал невозможным осуществление контроля за соблюдением правового регулирования иностранных школ компетентными органами, в том числе мониторинг качества образования, материального и кадрового обеспечения", - добавила Давыдова.

По ее словам, от россиян не поступило ни одной заявки на получение виз для учителей.

В МИД Чехии после скандала вокруг взрывов во Врбетице считают принципиально важным сохранить одинаковое количество сотрудников посольств России в Чехии и наоборот, тогда как предоставление дипломатического статуса учителям снова нарушило бы этот паритет в пользу России.