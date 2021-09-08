Ірландія забороняє продаж твердого палива, що забруднює довкілля

В Ірландії затвердили нові правила, згідно з якими найбільш забруднюючі види твердого палива забороняються до продажу на ринку країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності до вересня 2022 року, Ірландія фактично стане зоною з низьким рівнем викидів.

За словами міністра навколишнього середовища Імона Раяна, це оголошення робиться зараз, щоб дозволити постачальникам твердого палива планувати зміни.

Зараз продаж димного вугілля вже заборонений у 42 містах Ірландії. Однак немає ніяких обмежень, що впливають на його продаж в інших місцях.

Буде дозволено продавати тільки те паливо, яке виділяє менше 10 грамів диму на годину при спалюванні, включаючи промислове тверде паливо і торф'яні брикети. До 2025 року ця цифра буде знижена до 5 грамів.

Допустимий вміст сірки для всіх видів палива з часом також скоротиться вдвічі.

Висушена деревина, що продається для опалення, повинна мати вологість 25% або менше, а протягом чотирьох років показник знизиться до 20%.

Волога деревина буде відправлятися покупцеві з інструкціями про те, як висушити її перед спалюванням.