Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ирландия запрещает продажу твердого топлива, загрязняющего окружающую среду

Среда, 8 сентября 2021, 10:28

В Ирландии утвердили новые правила, согласно которым наиболее загрязняющие виды твердого топлива запрещаются к продаже на рынке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу до сентября 2022 года, Ирландия фактически станет зоной с низким уровнем выбросов.

По словам министра окружающей среды Имона Райана, это объявление делается сейчас, чтобы позволить поставщикам твердого топлива планировать изменения.

Продажа дымного угля уже запрещена в 42 городах Ирландии. Однако нет никаких ограничений, влияющих на его продажу в других местах.

Будет разрешено продавать только то топливо, которое выделяет менее 10 граммов дыма в час при сжигании, включая промышленное твердое топливо и торфяные брикеты. К 2025 году эта цифра будет снижена до 5 граммов.

Допустимое содержание серы для всех видов топлива со временем также сократится вдвое.

Высушенная древесина для отопления должна иметь влажность 25% или меньше, а в течение четырех лет показатель снизится до 20%.

Влажная древесина будет отправляться покупателю с инструкциями о том, как высушить ее перед сжиганием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ирландия климат ЕвроЖизнь
powered by lun.ua

Статьи

Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Польша и Еврокомиссия – в шаге от полноценного конфликта. Атаки Варшавы на судебную власть и права ЛГБТ вскоре могут вылиться в санкции.
8 сентября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Медицинская евроинтеграция: пойдет ли ЕС на открытие рынка для украинских лекарств

Сможет ли Украина повторить успех Израиля и заключить с ЕС "промышленный безвиз" для лекарственных средств? (укр.)
8 сентября 2021 — Борис Даневич, Американская торговая палата в Украине

Поворот влево: как в Германии сменился лидер предвыборной гонки и какие последствия это будет иметь

Эсдеки неожиданно вырвались на первое место накануне выборов в Бундестаг. Что стало секретом их успеха и с кем они могут создать коалицию? (укр.)
7 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды