Ирландия запрещает продажу твердого топлива, загрязняющего окружающую среду

В Ирландии утвердили новые правила, согласно которым наиболее загрязняющие виды твердого топлива запрещаются к продаже на рынке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу до сентября 2022 года, Ирландия фактически станет зоной с низким уровнем выбросов.

По словам министра окружающей среды Имона Райана, это объявление делается сейчас, чтобы позволить поставщикам твердого топлива планировать изменения.

Продажа дымного угля уже запрещена в 42 городах Ирландии. Однако нет никаких ограничений, влияющих на его продажу в других местах.

Будет разрешено продавать только то топливо, которое выделяет менее 10 граммов дыма в час при сжигании, включая промышленное твердое топливо и торфяные брикеты. К 2025 году эта цифра будет снижена до 5 граммов.

Допустимое содержание серы для всех видов топлива со временем также сократится вдвое.

Высушенная древесина для отопления должна иметь влажность 25% или меньше, а в течение четырех лет показатель снизится до 20%.

Влажная древесина будет отправляться покупателю с инструкциями о том, как высушить ее перед сжиганием.