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Провідна партія Болгарії пропонує законодавчо заборонити обов'язкову вакцинацію

Четвер, 9 вересня 2021, 10:59

Популістська болгарська партія "Є такий народ", яка перемогла на останніх парламентських виборах, але не змогла сформувати уряд, запропонувала заборонити законом будь-яку можливість запровадження обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Партія подала законопроєкт, в якому йдеться, що довгострокові побічні ефекти вакцин від COVID-19 невідомі.

"Низка експертів попереджають про можливість активації аутоімунних та онкологічних захворювань (після вакцинації)", - йдеться у документі. При цьому прізвища цих експертів не вказуються, як і немає посилань на наукові публікації.

Можливість активації аутоімунних захворювань не виключається жодною вакциною, але це трапляється вкрай рідко. Немає наукових доказів того, що вакцини проти COVID-19 можуть викликати рак у людей.

Однак у парламенті не вистачить часу на розгляд цього документу, оскільки президент невдовзі має його розпустити і призначити нові вибори.

Лише 18% болгар були вакциновані від COVID-19 і за цим показником країна посідає останнє місце в ЄС. Водночас Болгарія займає перше місце за рівнем смертності від COVID-19 в ЄС за останні два тижні через варіант "Дельта".

Нагадаємо, Болгарія проведе треті парламентські вибори цього року після того, як три провідні партії по черзі не змогли сформувати уряд.

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Болгарія Вакцини
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