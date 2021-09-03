Болгарія проведе треті за рік парламентські вибори

Болгарія проведе треті парламентські вибори цього року після того, як Соціалістична партія відмовилася очолити уряд після виборів в липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Соціалісти відмовилися від планів сформувати діючий уряд після того, як їх потенційні союзники, партія "Є такі люди" (ITN) і дві менші партії, що виступають проти хабарництва, відмовилися їх підтримати. Партія поверне мандат президентові 7 вересня.

"Ми намагалися з усіх сил і закликали до розуму і відповідальності, але з цього нічого не вийшло", - сказала лідер соціалістів Корнелія Нінова, партія якої посіла третє місце на виборах.

Рішення соціалістів було прийнято після того, як ITN, яка з невеликою перевагою виграла липневі вибори, і правоцентристська партія ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова, що стала другою, по черзі відмовилися від спроб сформувати уряд.

Президенту Румену Радеву доведеться розпустити парламент, призначити новий тимчасовий уряд і оголосити дострокові вибори протягом двох місяців.

Нові парламентські вибори можуть бути проведені вже 7 листопада або співпасти з одним з двох турів президентських виборів 14 або 21 листопада.