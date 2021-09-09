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Укр / Рус

Ведущая партия Болгарии предлагает законодательно запретить обязательную вакцинацию

Четверг, 9 сентября 2021, 10:59

Популистская болгарская партия "Есть такой народ", которая победила на последних парламентских выборах, но не смогла сформировать правительство, предложила запретить законом любую возможность введения обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Партия подала законопроект, в котором говорится, что долгосрочные побочные эффекты вакцин от COVID-19 неизвестны.

"Ряд экспертов предупреждают о возможности активизации аутоиммунных и онкологических заболеваний (после вакцинации)", - говорится в документе. При этом фамилии этих экспертов не указываются, как нет и ссылок на научные публикации.

Возможность активизации аутоиммунных заболеваний не исключает ни одна вакцина, но это случается крайне редко. Нет научных доказательств того, что вакцины против COVID-19 могут вызывать рак у людей.

Однако в парламенте не хватит времени на рассмотрение этого документа, президент вскоре должен его распустить и назначить новые выборы.

Только 18% болгар были вакцинированы от COVID-19, и по этому показателю страна занимает последнее место в ЕС. В то же время Болгария занимает первое место по уровню смертности от COVID-19 в ЕС за последние две недели из-за варианта "Дельта".

Напомним, Болгария проведет третьи парламентские выборы в этом году после того, как три ведущие партии поочередно не смогли сформировать правительство.

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Болгария Вакцины
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