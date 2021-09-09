Ведущая партия Болгарии предлагает законодательно запретить обязательную вакцинацию
Популистская болгарская партия "Есть такой народ", которая победила на последних парламентских выборах, но не смогла сформировать правительство, предложила запретить законом любую возможность введения обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Партия подала законопроект, в котором говорится, что долгосрочные побочные эффекты вакцин от COVID-19 неизвестны.
"Ряд экспертов предупреждают о возможности активизации аутоиммунных и онкологических заболеваний (после вакцинации)", - говорится в документе. При этом фамилии этих экспертов не указываются, как нет и ссылок на научные публикации.
Возможность активизации аутоиммунных заболеваний не исключает ни одна вакцина, но это случается крайне редко. Нет научных доказательств того, что вакцины против COVID-19 могут вызывать рак у людей.
Однако в парламенте не хватит времени на рассмотрение этого документа, президент вскоре должен его распустить и назначить новые выборы.
Только 18% болгар были вакцинированы от COVID-19, и по этому показателю страна занимает последнее место в ЕС. В то же время Болгария занимает первое место по уровню смертности от COVID-19 в ЕС за последние две недели из-за варианта "Дельта".
Напомним, Болгария проведет третьи парламентские выборы в этом году после того, как три ведущие партии поочередно не смогли сформировать правительство.