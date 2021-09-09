Кулеба: мы готовы к нормандскому саммиту, главное, чтобы Лавров решился

Украина готова к проведению встречи глав министерств иностранных дел в Нормандском формате и ждет подтверждения участия от России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Подготовка встречи продолжается, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие, нам есть о чем поговорить".

Кулеба рассказал, что 8 сентября состоялась встреча советников министров в формате видеоконференции.

"Некоторый трек на этом направлении восстановился после лета, и мы готовы к этой встрече министров, главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - добавил Кулеба.

Напомним, в августе Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он назвал это местью за Крымскую платформу.

Кроме того, Россия ввела санкции против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Германия заявила, что российские санкции против Кулебы не являются препятствием для проведения встреч в Нормандском формате на уровне министров.

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