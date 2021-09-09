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В Італії звинуватили у шахрайстві вчителя, який взяв 769 днів відпустки і лікарняних за три роки

Четвер, 9 вересня 2021, 13:59

Вчитель математики з Італії, який взяв відпустку на 769 днів за три роки, був викритий в шахрайстві після того, як поліція виявила, що він працював консультантом по всій Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

47-річний сицилієць отримав 459 днів відпустки через хворобу і 310 днів відпустки по догляду за дитиною, коли він повинен був викладати в школі в Порденоне на півночі Італії.

Учитель постійно надавав медичні довідки, видані його сімейним лікарем, поки розчаровані колеги не втратили терпіння і не подзвонили в поліцію.

Відстежуючи платежі за проїзд по дорогах і бронювання готелів, слідчі встановили, що чоловік насправді рідко бував удома, а замість цього подорожував по Італії за контрактами на консультаційні послуги, які принесли йому 97 000 євро за цей період.

Його контракти з італійським урядом, в тому числі робота в Міністерстві навколишнього середовища, означали, що він отримував відразу дві державні зарплати.

Після того, як судді заявили, що вони можуть накласти арешт на 97 000 і 13 000 євро на допомогу у випадку хвороби і догляду за дитиною, які накопичив учитель, його адвокат марно намагався передати справу в суд на Сицилії, припускаючи, що його клієнт отримає більше справедливе ставлення там.

Це другий випадок, пов'язаний з хитрими сицилійськими державними службовцями, що виник за останні роки. Раніше повідомлялося, що лікар зумів пропрацювати всього 15 днів за дев'ять років, поєднуючи тривалі періоди відпустки через хворобу з курсами навчання.

А офіцер пожежної безпеки в лікарні в Калабрії отримував зарплату, не з'являючись на роботі протягом 15 років, поки його не виявила поліція.

Раніше повідомлялося про випадок в Іспанії, де влада Валенсії звільнила чиновника, який 10 років не ходив на роботу і заробляв 50 тисяч євро на рік.

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Італія ЄвроЖиття
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