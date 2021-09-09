В Италии обвинили в мошенничестве учителя, который взял 769 дней отпуска и больничных

Учитель математики из Италии, который взял отпуск на 769 дней за три года, был уличен в мошенничестве после того, как полиция обнаружила, что он работал консультантом по всей Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

47-летний сицилиец получил 459 дней отпуска по болезни и 310 дней отпуска по уходу за ребенком, когда он должен был преподавать в школе в Порденоне на севере Италии.

Учитель постоянно предоставлял медицинские справки, выданные его семейным врачом, пока разочарованные коллеги не потеряли терпение и не позвонили в полицию.

Отслеживая платежи за проезд по дорогам и бронирование отелей, следователи установили, что мужчина на самом деле редко бывал дома, а вместо этого путешествовал по Италии по контрактам на консультационные услуги, которые принесли ему 97 000 евро за этот период.

Его контракты с итальянским правительством, в том числе работа в Министерстве окружающей среды, означали, что он получал сразу две государственные зарплаты.

После того как судьи заявили, что они могут наложить арест на 97 000 и 13 000 евро на помощь в случае болезни и уходу за ребенком, адвокат тщетно пытался передать дело в суд на Сицилии, предполагая, что его клиент получит более снисходительное отношение там.

Это второй случай, связанный с хитрыми сицилийскими государственными служащими, возникший за последние годы. Ранее сообщалось, что врач сумел проработать всего 15 дней за девять лет, совмещая длительные периоды отпуска по болезни с курсами обучения.

А офицер пожарной безопасности в больнице в Калабрии получал зарплату, не появляясь на работе в течение 15 лет, пока его не обнаружила полиция.

Ранее сообщалось о случае в Испании, где власти Валенсии уволили чиновника, который 10 лет не ходил на работу и зарабатывал 50 000 евро в год.