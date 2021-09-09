Финляндия изменила условия въезда для туристов из Украины

Правительство Финляндии обновило правила въезда для граждан Украины, которые едут с туристической целью, отменив возможность въезда с ПЦР-тестом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует информация на онлайн-карте МИД Украины.

Месяц назад правительство Финляндии открыло границы и отменило все ограничения на въезд для украинцев, позволив пересечение границы как с сертификатом о вакцинации, так и с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до въезда.

Теперь же пересечение границы Финляндии гражданами Украины на основании отрицательного ПЦР-теста и подтверждения о том, что лицо переболело COVID-19, будет разрешено исключительно при наличии уважительного основания для поездки.

Перечень уважительных оснований для осуществления поездки опубликован на странице Пограничной службы Финляндии.

Вакцинированным путешественникам следует учитывать, что после получения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Финляндией признаются следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna), Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), BIBP / Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Напомним, Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.