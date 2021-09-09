Байден планує зобов’язати вакцинуватися усіх федеральних держслужбовців - ЗМІ

Президент США Джо Байден планує підписати наказ, що зобов’яже щепитися від коронавірусу усіх федеральних держслужбовців.

Про це повідомляє Washington Post, цитуючи близьке до адміністрації джерело, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника журналістів, при цьому не планується залишати альтернативу у вигляді регулярного тестування.

Читайте також ЄСПЛ відхилив заяву медиків із Греції щодо призупинки обов'язкової вакцинації

Рішення потеційно може торкнутися близько 2,1 мільйона осіб.

Байден увечері 9 вересня має анонсувати масштабний план для боротьби з поширенням штаму "Дельта" та збільшення охоплення вакцинацією від коронавірусу.

Попри значні показники вакцинації, епідеміологічна ситуація у США останнім часом погіршується. Середня за 7 днів кількість смертей на 8 вересня більш ніж удвічі перевищила показники, які реєструвалися місяць тому.

У багатьох штатах суттєво сповільнились темпи вакцинації через те, що фактично всі охочі вже мали можливість щепитися.

За даними органів охорони здоров’я на 8 вересня, щонайменш одну дозу вакцини отримали близько 208 млн осіб. В цю цифру входять і 177,1 млн людей, які вже завершили вакцинацію, отримавши єдину необхідну дозу Johnson & Johnson або обидві дози вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna. Відтак серед всього населення країни щеплені однією дозою близько 63% і завершили вакцинацію - близько 53%. Серед виключно дорослого населення ці показники складають 75% і 64% відповідно.