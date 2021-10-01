Паливна криза у Британії: водій Роналду 7 годин марно прочекав на заправку Bentley футболіста

Зірка футболу Кріштіану Роналду потрапив у поле зору британських ЗМІ на тлі паливної кризи, пов’язаної з Brexit, коли його водій майже сім годин прочекав, щоб заправити Bentley футболіста вартістю 250 тисяч євро на одній зі станцій, але залишив АЗС з порожніми руками.

Про інцидент пише британський таблоїд The Sun, повідомляє "Європейська правда".

Суперкар був помічений в черзі на заправці Shell в декількох милях від будинку гравця "Манчестер Юнайтед" у графстві Чешир. Поруч з ним був припаркований Range Rover, яким також керував співробітник служби охорони Роналду.

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Водії під'їхали о 14.20, сподіваючись, що на заправну станцію прибуде автоцистерна з паливом. Але, почекавши шість годин і 40 хвилин, вони поїхали ні з чим о 9 вечора.

Видання наголошує, навіть якби танкер приїхав, авто заправили б тільки лімітованою кількістю пального, оскільки на тлі кризи компанія Shell ввела обмеження.

Британія вже майже тиждень охоплена панікою на АЗС. Нафтові компанії оголосила, що у них недостатньо водіїв для перевезення бензину і дизельного палива з нафтопереробних заводів.

Причина - Brexit, який ускладнив перевізникам наймання водіїв з ЄС.

Щоб вирішити цю проблему, уряд заявив, що буде видавати тимчасові візи 5000 іноземним водіям. Однак, європейські водії також можуть не захотіти скористатися пропозицією про візу, оскільки вона буде видаватися лише на чотири місяці.

Для перевезення палива уряди вирішив залучити військових водіїв.